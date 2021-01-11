Пахмутова и Добронравов вылечились от COVID-19
Композитор, Народная артистка СССР Александра Пахмутова и её супруг - поэт-песенник Николай Добронравов выписаны из больницы, где проходили лечение от COVID-19. Как сообщает ТАСС со ссылкой на окружение творческого тандема, они чувствуют себя «очень хорошо».
Коронавирус у 91-летней Пахмутовой и 92-летнего Добронравова был выявлен в декабре, после чего их госпитализировали.
Между тем, Народная артистка РФ Лия Ахеджакова продолжает лечение от коронавируса в стационаре. Её представитель уточнил, что 82-летняя актриса чувствует себя вполне хорошо.
О госпитализации Ахеджаковой стало известно 9 января, уточняет Газета.ру. Лия Меджидовна помещена в обычную палату, а не в реанимационное отделение.
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