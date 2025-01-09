«Без взрослого контента»: Семейное кино не смогло достичь рекордных новогодних сборов

«У “Волшебника изумрудного города” был очень хороший старт, правда, он немного потерял свой потенциал к концу новогодних праздников. Это шикарный фильм с замечательной графикой, единственное недовольство у зрителя вызвал тот факт, что это лишь первая серия (насколько мне известно, их будет четыре), вопреки ожиданиям, что это будет полноценный фильм. Каждый Новый год, думаю, будет выходить по еще одной серии. Что касается ленты “Финист. Первый богатырь”, этот фильм стартовал не так сильно, но к концу новогодних праздников очень сильно раскачался. Думаю, его потенциал будет работать еще не одну неделю. Семейный контент, который выходил в начале этого года, по максимуму себя отработал», — сказал Воронков.

При этом, по словам собеседника НСН, новогодние праздники 2025 года показали, что выживать отрасли на одном детском контенте практически невозможно.

«Естественно, этот Новый год отработал хуже, чем предыдущий. В прошлом году мы имели два хедлайнера: для детей (“Бременские музыканты” вкупе с новым мультфильмом франшизы про богатырей) и для взрослых (“Холоп 2”). В этом году были рекордные сборы на 1 января, но со 2 января началось падение, потому что семейная и детская аудитория заполняла дневное время, а вечернее время для взрослой аудитории оставалось пустым. Наверное, это первый новогодний период, когда заполняемость на вечерних сеансах часто не превышала 20-25%. На этом фоне сильно отработал фильм “Елки 11”. Насколько я понимаю, прокатчики даже не подозревали, что кинотеатры оставят его на новогодние каникулы. Но с учетом того, что сильных взрослых фильмов практически не было, “Елки” отрабатывали довольно хорошо, принося дополнительно по 50-70 млн рублей в год. Эти новогодние праздники показали, что на одном детском контенте выживать гораздо хуже, чем на смешанном репертуаре — детском и взрослом. В целом мы видим падение на 30%», — добавил эксперт.

В заключение Воронков отметил, что опыт прошедших праздников заставил переосмыслить репертуар на будущий Новый год.

«Это заставляет срочно поднимать разговор о следующем Новом годе, потому что на следующие новогодние каникулы запланировано три семейных картины (“Пиноккио”, “Чебурашка 2” и “Простоквашино”). Они будут поедать друг друга и не дадут увеличения оборотов, а взрослого контента на следующий Новый год мы пока, к сожалению, не видим. Такими темпами мы за пару лет отучим от походов в кинотеатры несемейную аудиторию (14-30 лет). Это намного серьезнее, чем выход трех семейных блокбастеров в новогодние праздники», — подытожил он.

Ранее «Горыныч» и «Мажор в Дубае» вошли в число самых ожидаемых кинорелизов 2025 года. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

