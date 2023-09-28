Озвучивший Дамблдора Василий Бочкарев выразил восхищение Майклом Гэмбоном
Сыгравший волшебника Альбуса Дамблдора в серии фильмов о Гарри Поттере ирландский актер Майкл Гэмбон открыл персонажа зрителям, заявил народный артист России Василий Бочкарев.
«Как артист может относиться к хорошему артисту? Только с восхищением», - сказал артист в беседе с «Газетой.Ru».
Исполнение роли Дамблдора Бочкарев назвал блестящим. По его словам, во время озвучивания персонажа он старался не испортить то, что делалось сыгравшими в фильме актерами.
По словам Бочкарева, Гэмбон точно понял автора серии книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг.
О смерти Гэмбона на 83-м году жизни 28 сентября сообщил телеканал ITV со ссылкой на семью актера, напоминает «Радиоточка НСН».
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