Озвучивший Дамблдора Василий Бочкарев выразил восхищение Майклом Гэмбоном

«Как артист может относиться к хорошему артисту? Только с восхищением», - сказал артист в беседе с «Газетой.Ru».

Исполнение роли Дамблдора Бочкарев назвал блестящим. По его словам, во время озвучивания персонажа он старался не испортить то, что делалось сыгравшими в фильме актерами.

По словам Бочкарева, Гэмбон точно понял автора серии книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг.

О смерти Гэмбона на 83-м году жизни 28 сентября сообщил телеканал ITV со ссылкой на семью актера, напоминает «Радиоточка НСН».

