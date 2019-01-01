Вынесен приговор напавшему на картину Репина в Третьяковке

Замоскворецкий суд Москвы вынес приговор вандалу, повредившего картину Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года» в Третьяковской галерее. Игорь Подпорин отправлен в колонию общего режима на два с половиной года, передает RT.

Нападение на полотно произошло 26 мая прошлого года. Подпорин нанёс несколько ударов по картине металлическим столбиком ограждения. Холст пострадал в трёх местах, повреждена быта также авторская рама.

Как сообщает АГН «Москва», адвокаты Подпорина намерены обжаловать приговор. Они считают вердикт несправедливым. Сторона обвинения в свою очередь просила приговорить Подпорина к трем годам заключения.

Нападавший объяснил свой поступок тем, что сюжет картины не соответствует, по его словам, историческим фактам. Он признал свою вину частично.

