Отпевание Народного артиста СССР Олега Стриженова завершилось в Москве
Отпевание народного артиста СССР Олега Стриженова завершилось в российской столице в храме Святителя Николая на Трех Горах в Пресненском районе. Похоронят актера на Троекуровском кладбище.
Олег Стриженов умер 9 февраля на 96 году жизни. Проститься с актером пришли его друзья и поклонники, в том числе, актриса Лариса Лужина, телеведущие Леонид Якубович и Елена Малышева. Венки прислали президент России Владимир Путин, Союз кинематографистов РФ, киноконцерн «Мосфильм».
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», сын Стриженова, актер и телеведущий Александр рассказал, что его отец долго болел, однако семья не распространяла эту информацию, поскольку это «личная история».
Олег Стриженов был лауреатом многих кинопремий. Артист дебютировал в кино в 1955 году в картине «Овод» режиссера Александра Файнциммера. С 1977 года он служил в Театре-студии киноактера.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru