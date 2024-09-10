Открылось голосование за номинантов литературной премии «Ясная Поляна»
С 10 сентября россияне могут проголосовать за понравившегося автора из короткого списка номинации «Современная русская проза» литературной премии «Ясная Поляна», рассказали в книжном сервисе «Литрес».
Сейчас в номинации «Современная русская проза» 22-го сезона шесть финалистов: «Полунощница» Нади Алексеевой, «Уранотипия» Владимира Березина, «Улан Далай» Натальи Илишкиной, «Фирс Фортинбрас» Сергея Носова, «Голод» Светланы Павловой и «Поход на Бар-Хото» Леонида Юзефовича.
Для того, чтобы познакомиться с произведениями, нужно быть авторизованным в сервисе и ввести промокод YASNAYAPOLYANA.
Лауреаты премии будут объявлены в Большом театре 10 октября 2024 года.
Литературная премия «Ясная Поляна» была учреждена в 2003 году музеем-усадьбой Л. Н. Толстого и компанией Samsung Electronics. Премия вручается за лучшее художественное произведение в четырех номинациях: «Современная русская проза», «Иностранная литература», «Пропущенные шедевры» и «Личность».
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