Открылось голосование за номинантов литературной премии «Ясная Поляна»

Сейчас в номинации «Современная русская проза» 22-го сезона шесть финалистов: «Полунощница» Нади Алексеевой, «Уранотипия» Владимира Березина, «Улан Далай» Натальи Илишкиной, «Фирс Фортинбрас» Сергея Носова, «Голод» Светланы Павловой и «Поход на Бар-Хото» Леонида Юзефовича.

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Лауреаты премии будут объявлены в Большом театре 10 октября 2024 года.

Литературная премия «Ясная Поляна» была учреждена в 2003 году музеем-усадьбой Л. Н. Толстого и компанией Samsung Electronics. Премия вручается за лучшее художественное произведение в четырех номинациях: «Современная русская проза», «Иностранная литература», «Пропущенные шедевры» и «Личность».

