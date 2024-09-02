Объявлен шорт-лист Нацпремии в области детской и подростковой литературы

Свыше 30 авторов включены в короткий список Национальной премии в области детской и подростковой литературы. Они распределены по семи номинациям, объявила Российская государственная детская библиотека (РГДБ). Именно на её площадке состоится церемония награждения лауреатов в среду, 4 сентября.

Номинантов на премию выдвигали издательства, творческие союзы, библиотеки. В общей сложности было направлено 300 заявок. Среди номинаций литературной награды: лучшие прозаические и поэтические произведения для детей и подростков, лучшие иллюстрированная книга, издательский проект.