Отец Виктора Цоя не смотрел фильм Алексея Учителя

Отец советской рок-звезды Виктора Цоя Роберт Максимович не смотрел фильм Алексея Учителя «Цой».

Фильм посвящён гибели Виктора Цоя и последовавшими за этим событиями.

Цой заявил «Радио1», что фильм не смотрел и не знает о нем. Ранее сын Виктора Цоя Александр подал иск к студии Алексея Учителя и прокатчикам фильма. Иск зарегистрирован Пресненским судом Москвы. Его подробности пока не раскрываются. Ранее Александр обращался к президенту России Владимиру Путину с просьбой не допустить выхода фильма на экраны.

Ранее режиссер Алексей Учитель выразил уверенность, что Виктору Цою было бы стыдно за сына, который просит президента запретить фильм о музыканте.

Фильм «Цой» вышел в прокат 12 ноября.

