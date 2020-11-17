Отец Виктора Цоя не смотрел фильм Алексея Учителя
Отец советской рок-звезды Виктора Цоя Роберт Максимович не смотрел фильм Алексея Учителя «Цой».
Фильм посвящён гибели Виктора Цоя и последовавшими за этим событиями.
Цой заявил «Радио1», что фильм не смотрел и не знает о нем. Ранее сын Виктора Цоя Александр подал иск к студии Алексея Учителя и прокатчикам фильма. Иск зарегистрирован Пресненским судом Москвы. Его подробности пока не раскрываются. Ранее Александр обращался к президенту России Владимиру Путину с просьбой не допустить выхода фильма на экраны.
Ранее режиссер Алексей Учитель выразил уверенность, что Виктору Цою было бы стыдно за сына, который просит президента запретить фильм о музыканте.
Фильм «Цой» вышел в прокат 12 ноября.
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