Пригожин раскритиковал фильм Учителя «Цой»

Продюсер в беседе с НСН рассказал о своем знакомстве с легендарным музыкантом.

Режиссер Алексей Учитель уверен, что Виктору Цою было бы стыдно за сына, который просит президента запретить фильм о музыканте. Его слова приводят «Известия». Премьера фильма «Цой» намечена на 12 ноября, но режиссер также уверен, что дату выхода вновь перенесут.

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в эфире НСН сказал, что фильм о Цое нужно снимать по-голливудски и без вымыслов, чего не делает Алексей Учитель.

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«Я считаю, что имя Виктора Цоя, безусловно, должно согласовываться с его семьей, и сын имеет право на свою точку зрения. Дело в том, что в этом фильме нет ничего о Викторе Цое, некоторые факты изменены. Хороший фильм про Цоя нужно делать без фальсификаций и художественных вымыслов. К великому счастью, я был знаком с этим человеком и знаю очень много настоящих фактов. Если такие имена увековечивать, то работы о них должны быть сделаны по-голливудски», – отметил он.

Кроме того, Пригожин в эксклюзивном интервью НСН выразил надежду, что после рассмотрения апелляции в суде Михаилу Ефремову дадут возможность исправиться путем трудовых работ и помощи семье погибшего в ДТП.

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:Виктор ЦойИосиф ПригожинАлексей Учитель
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