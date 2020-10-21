Пригожин раскритиковал фильм Учителя «Цой»

Режиссер Алексей Учитель уверен, что Виктору Цою было бы стыдно за сына, который просит президента запретить фильм о музыканте. Его слова приводят «Известия». Премьера фильма «Цой» намечена на 12 ноября, но режиссер также уверен, что дату выхода вновь перенесут.

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в эфире НСН сказал, что фильм о Цое нужно снимать по-голливудски и без вымыслов, чего не делает Алексей Учитель.