От Пушкина до Сталина: «Кион» рассказал о грядущих премьерах

Сразу на второй и третий сезоны также продлили сериал «Отпечатки» с Дмитрием Чеботаревым и Оксаной Акиньшиной. Помимо прочего к выходу готовят пятый сезон народного фэнтези-хита «Сергий против нечисти» с Романом Маякиным и Лукерьей Ильяшенко.

Среди комедий стоит ожидать продолжение «Убойного отпуска», в котором Анна Михалкова и Александр Робак отправятся на Алтай. Во втором сезоне сериала «Виноград» сменится главная героиня, и ее имя пока остается секретом.

Также на платформе выйдет несколько исторических проектов, включая драму «Сталин» от режиссера Владимира Бортко. Еще один исторический сериал от режиссера Сергея Филатова («Бар «Один звонок», «Урок») под названием «Поле Куликово» расскажет о борьбе русских князей с Ордой и Куликовской битве. В научно-фантастическом сериале «Красная Шамбала» Кирилла Белевича («Один хороший день») советское прошлое столкнется с современной реальностью. Помимо прочего на «Кион» можно будет увидеть и сериал по повести А.С.Пушкина «Капитанская дочка». Режиссеров проекта выступит Дмитрий Литвиненко, роль Гринева воплотит Олег Савостюк.

Ближайшей премьерой платформы станет криминальная экшн-драма «Приговор» со звездой сериала «Хрустальный» Антоном Васильевым. Ранее актер заявил НСН, что криминальный жанр популярен в России, поскольку в развязке подобных сюжетов всегда торжество справедливости.

