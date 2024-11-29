От Коляды потребовали заменить ведущего актера
Гастроли «Коляда-театра» в Москве находятся на грани срыва, сообщил его режиссер, драматург и художественный руководитель Николай Коляда на своей странице «ВКонтакте».
По его словам, руководство «Центра На Страстном», где должны были пройти гастроли, объявило о требовании заменить во всех постановках театра актера Олега Ягодина, который ранее осудил СВО. Коляда подчеркнул, что Ягодин давно повинился за это и даже выплатил штраф.
«И потом еще тысячу раз Олег себя проклинал за происшедшее», - написал Коляда.
Он также добавил, что актер уже выходил на сцену в Москве.
«И в прошлый раз это никого не задело», - подчеркнул режиссер.
Ранее пьяного актера Николая Коляду сняли с самолета в Екатеринбурге, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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