От Чехова до Басты: Почему мюзикл интересен зрителю всех возрастов

«Музыкальный театр всегда вызывал интерес у российского зрителя. Российский театр воспитал несколько поколений, которые привыкли к жанру мюзикла и влюбились в него. Причем, наш нелегкий легкий жанр представлен в разных категориях – от Чехова до Басты. На мюзиклов ходят все поколения – от четырнадцатилетних подростков, которые приходят классами до бабушек и дедушек под 90 лет. Здорово, что театр вызывает сильнейший интерес у зрителя», - заявил он.

Ранее генеральный продюсер театра "ОДЕОН" и гастрономического мюзикла «Москва от заката до рассвета» Эдуард Ратников сообщил «Радиоточке НСН», что зрители нуждались в морально поддерживающем контенте, и мюзиклы удовлетворили эту потребность, подарив теплоту и душевность.

