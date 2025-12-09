От Чехова до Басты: Почему мюзикл интересен зрителю всех возрастов
Мюзиклы в России сегодня смотрят как школьники, так и зрители старше 80 лет, сообщил НСН Антон Аносов.
Несколько поколений российских зрителей любят жанр мюзикла, при этом аудитории доступны спектакли разных категорий – от Антона Чехова до Басты. Об этом в пресс-центре НСН рассказал поэт, драматург, автор пьесы мюзикла «Любовь без памяти» Антон Аносов.
«Музыкальный театр всегда вызывал интерес у российского зрителя. Российский театр воспитал несколько поколений, которые привыкли к жанру мюзикла и влюбились в него. Причем, наш нелегкий легкий жанр представлен в разных категориях – от Чехова до Басты. На мюзиклов ходят все поколения – от четырнадцатилетних подростков, которые приходят классами до бабушек и дедушек под 90 лет. Здорово, что театр вызывает сильнейший интерес у зрителя», - заявил он.
Ранее генеральный продюсер театра "ОДЕОН" и гастрономического мюзикла «Москва от заката до рассвета» Эдуард Ратников сообщил «Радиоточке НСН», что зрители нуждались в морально поддерживающем контенте, и мюзиклы удовлетворили эту потребность, подарив теплоту и душевность.
