От «Аноры» до «Волшебника»: «Яндекс» вложит в развлекательный контент 100 млрд рублей

Сериал «Игры» стал крупнейшим проектом онлайн-кинотеатра «Кинопоиск» в третьем квартале, только за первые четыре дня его посмотрели более миллиона подписчиков.

«При поддержке Кинопоиска уже вышли фильмы "Руки Вверх!", "Анора", "Огниво", а в новогодние праздники в кинотеатрах стартует семейный блокбастер "Волшебник изумрудного города"», - добавили в пресс-службе.

Выручка развлекательных сервисов «Яндекса», в число которых входят «Кинопоиск», «Яндекс Музыка», «Яндекс Афиша» и «Яндекс Книги», а также бизнес-группы «Плюса» составила в третьем квартале 23,7 млрд рублей, что на 36% больше показателей июля-сентября 2023 года.

Ранее сообщалось, что при участии продюсерского центра «Яндекса» «Плюс Студии» были созданы фильмы Гая Ричи «Переводчик», «Министерство неджентльменских дел» и «Вне закона», который выйдет на российские экраны в 2025 году, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

