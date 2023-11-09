«Освободиться по УДО»: СМИ рассказали о желании Ефремова на юбилей

Издание напомнило, что 10 ноября артист отметит 60-летие. В качестве подарка он получит послания от поклонников и друзей, которые также заказали для него торт - через ФСИН-магазин.

«Мы очень надеемся, что его по УДО отпустят следующим летом. Михаил достаточно пострадал... худшее наказание для него — это его собственные терзания», — заявил актёр, писатель и сценарист Иван Охлобыстин.

Ранее Охлобыстин рассказал, что у часто навещает Ефремова в колонии вместе с музыкантом Гариком Сукачевым, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

