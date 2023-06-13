Охлобыстин заявил о желании Ефремова отправиться в зону СВО
Отбывающий тюремный срок актер и режиссер Михаил Ефремов выразил желание отправиться в зону проведения спецоперации на Украине, но ему отказали. Об этом в интервью YouTube-каналу Metametrica рассказал актер кино и телевидения Иван Охлобыстин.
«Он больной пожилой человек, ребята, и с такой трагедией. Он ломаный-изломанный», - сказал Охлобыстин.
Он выразил надежду, что Ефремов вернется на сцену и начнет ставить спектакли.
Ефремов отбывает восьмилетний срок в поселке Алексеевка в Белгородской области. Актер должен выйти на свободу в 2027 году, напоминает «Радиоточка НСН».
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