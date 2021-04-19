«Литература не терпит дилетантов». Быков язвительно ответил Познеру о Пушкине

Дмитрий Быков напомнил, что в творчестве Пушкина достаточно и не самых «радостных» произведений.

«Понимаете, в любом утверждении, в котором содержится слишком серьезное обобщение, специалист увидит неточность. В изучении русской литературы я профессионал. Говорить о радостном настроении Пушкина может человек, который не читал, например, "Капитанской дочки", который не читал "Дар напрасный, дар случайный" (который вызвал даже специальный отклик митрополита Филарета), или который не читал "Бориса Годунова" - драма начинается детоубийством и кончается детоубийством», - объяснил он.

Познер, между тем, дал понять, что читал и «Бориса Годунова», хотя восхищается им меньше, чем, например, «Евгением Онегиным» и «Медным всадником».

«Да, он прекрасно чувствовал и описывал русского человека, но для меня нерусскость Пушкина — именно в радостном свете, который излучает его мастерство, в позитиве каком-то, который русскому автору — северному, мрачному — не очень присущ», - отметил Познер.

Быков со своей стороны объяснил, что «русскости» писателю придают совсем другие качества.

«Прежде всего, это умение работать с читателем, который еще не получил многолетней многовековой культурной школы, опыта культурной апроприации - с читателем, который только-только начинает постигать мир. Вот в работе с таким читателем нужно уметь строить динамичный сюжет, напряженную внутреннюю полемику, вообще удерживать внимание этого читателя и одновременно ненавязчиво развивать его. В этом смысле идеальный русский роман – Тургеневский – с быстрым развитием действия, лаконичными пейзажами, острыми диалогами и идейной борьбой», - отметил писатель.



Ранее министр культуры Ольга Любимова рассказала, что на конкурсной основе можно будет получить бесплатное второе или последующее высшее образование по специальностям режиссера театра, кино и телевидения, литературного работника, а также переводчика художественной литературы.

