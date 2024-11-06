«Остро и живо!»: Композитор Влади призвал изучать в школах советские песни вместо Шамана
Олег Влади заявил НСН, что сегодня много советских произведений, которые пережили непростые времена и перешагнули в нашу реальность, сохранив актуальность.
В школах нужно изучать те музыкальные произведения, которые не потеряли свою актуальность сквозь года, многие советские композиции сегодня могут зазвучать остро и живо, рассказал НСН музыкант и композитор Олег Влади, который пишет музыку для российских звезд первой величины.
В пермских школах начали изучать песни Ярослава Дронова, известного как Шаман. С творчеством певца учащиеся средних классов знакомятся на уроках музыки. Среди песен особое внимание уделяется композиции «Моя Россия» («Там, где поет душа...»), пишут местные СМИ. Также творчество Шамана стали изучать в школах Читы, сообщает РИА Новости. Влади переложил груз ответственности за такие решения на профильные министерства.
«Это должны решать в Минкультуры и Минобрнауки, каким образом произведения должны попадать в школьную программу. Есть же какие-то нормативы, что считать художественной ценностью, кто-то должен это определять... Одного мнения людей со стороны, людей искусства здесь недостаточно. Все-таки я бы переложил этот груз ответственности на представителей Министерства образования. Одним из критериев здесь может быть тот факт, как произведения пережили время, есть же те, которые сохранили сквозь время актуальность», - отметил он.
При этом композитор уверен, что было бы полезно изучать и актуализировать советские музыкальные шедевры, которые как раз доказали свою значимость.
«В советское время много написано произведений, которые пережили непростое время и перешагнули в нашу реальность, сохранили искренность, подачу. Эти фильмы смотрят, эту музыку слушают, люди находят там какое-то зерно, которое помогает жить и сейчас. Потому что очень много произведений в то время были душными и ретро изначально, а были талантливые вещи. Я назову одно из своих музыкальных открытий в этом плане. В рамках проекта «Ну-ка, все вместе» однажды прозвучала песня «Город влюбленных людей», которую исполняла Анна Герман. С музыкальной точки зрения это джаз в актуальной стилистике, а стихи не утратили своей актуальности и переживаний, каждая строчка звучит остро. Я на тот момент услышал эту песню впервые. В этой песне живая энергия, ее теперь стали использовать в разных проектах. А таких песен не одна, не две и даже не десять. Нужно такие песни возвращать и актуализировать», - заключил собеседник НСН.
Ранее композитор и музыкальный продюсер Виктор Дробыш в беседе с корреспондентом НСН заявил, что бывшая супруга певца Шамана (Ярослав Дронов) Елена Мартынова сочетает в себе редкие качества, которыми обладает не каждый профессиональный пиарщик, передает «Радиоточка НСН».
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