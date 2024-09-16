Останина: Далеко не каждый артист нужен в зоне СВО
Далеко не каждый артист должен выступать в зоне спецоперации, заявила в эфире радиостанции «Говорит Москва» депутат Госдумы Нина Останина.
«Далеко не каждый нужен в зоне спецоперации. Там трясти стразами и перьями будет Филипп Киркоров? Зачем он там нужен?» — пояснила он.
По словам депутата, в зоне СВО нужны не те, кто показывает «голые телеса», а артисты, демонстрирующие патриотизм и любовь к родине.
Ранее сообщалось, что генеральный директор Большого Московского государственного цирка Эдгар Запашный посетил Горловку в ДНР. Он передал гуманитарный груз и подарки Детскому социальному центру и пообщался с бойцами российской армии в одной из больниц города, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Врачи без границ» заявили о прекращении деятельности в России
- Суд освободил женщину, на выборах вылившую зеленку в урну с бюллетенями
- СМИ: Администрация Байдена может тайно разрешить Украине бить вглубь России
- Французские охотники подверглись нападению 60 мигрантов с оружием и арматурой
- Военкор Коц рассказал о формировании котла для ВСУ под Угледаром
- Наушники Apple официально признали слуховым аппаратом
- В Подмосковье предложили запретить работать мигрантам в нескольких сферах
- Трампа признали виновным в незаконном использовании песни «Electric Avenue»
- КПП на границе Грузии с РФ будут закрывать на три часа в день с 18 сентября
- Останина: Далеко не каждый артист нужен в зоне СВО
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru