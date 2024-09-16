Останина: Далеко не каждый артист нужен в зоне СВО

«Далеко не каждый нужен в зоне спецоперации. Там трясти стразами и перьями будет Филипп Киркоров? Зачем он там нужен?» — пояснила он.

По словам депутата, в зоне СВО нужны не те, кто показывает «голые телеса», а артисты, демонстрирующие патриотизм и любовь к родине.

Ранее сообщалось, что генеральный директор Большого Московского государственного цирка Эдгар Запашный посетил Горловку в ДНР. Он передал гуманитарный груз и подарки Детскому социальному центру и пообщался с бойцами российской армии в одной из больниц города, напоминает «Радиоточка НСН».

