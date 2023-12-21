«Особенно если выпьет» Раймонд Паулс рассказал о сложном характере Пугачевой

Композитор, который является автором многих композиций певицы, рассказал о непростых отношениях с Примадонной. По словам Паулса, они с артисткой могли долго не разговаривать из-за ее поведения.

Характер Пугачевой Паулс назвал сложным, отметив, что за годы знакомства с ней «случалось разное».

«Особенно если она выпьет», - добавил музыкант.

Как пишет «Комсомольская правда», Примадонна и ее супруг Максим Галкин (признан иноагентом в России) намерены перебраться с Кипра в Лондон, отмечает «Радиоточка НСН».

