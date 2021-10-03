Основатель группы Van Halen решил уйти из музыки

По словам музыканта, комментарий изданию будет единственным на эту тему.

Напомним, год назад умер еще один основатель группы и гитарист Эдди Ван Хален. Музыкант скончался от рака в возрасте 65 лет.

Напомним, группа Las Vegas Review-Journal основана в середине 1970-х Ван Халеном, его братом Алексом и Дэвидом Ли Ротом. Коллектив выпустил более десяти альбомов. Рот, которога называли Diamond Dave (Бриллиантовый Дэйв) записал композиции Dance the Night Away и Jump, которые включены в легендарные альбомы Van Halen 1970-х и 1980-х годов.

