Основатель группы Van Halen решил уйти из музыки
Завершить музыкальную карьеру решил один из основателей американской группы Van Halen вокалист Дэвид Ли Рот. Об своем решении он заявил в интервью Las Vegas Review-Journal.
По словам музыканта, комментарий изданию будет единственным на эту тему.
Напомним, год назад умер еще один основатель группы и гитарист Эдди Ван Хален. Музыкант скончался от рака в возрасте 65 лет.
Напомним, группа Las Vegas Review-Journal основана в середине 1970-х Ван Халеном, его братом Алексом и Дэвидом Ли Ротом. Коллектив выпустил более десяти альбомов. Рот, которога называли Diamond Dave (Бриллиантовый Дэйв) записал композиции Dance the Night Away и Jump, которые включены в легендарные альбомы Van Halen 1970-х и 1980-х годов.
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