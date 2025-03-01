Основатель группы «Пасош» отметил концерты в Москве, так как не может въехать в РФ
Сербский музыкант и вокалист группы «Пасош» Петар Мартич отменил концерты 6 и 7 марта в Москве, так как не может въехать в Россию — год назад его осудили по делу о пропаганде наркотиков.
В январе 2024 года московский суд оштрафовал Мартича на 20 тысяч рублей и обязал депортировать его в Сербию за пропаганду наркотиков в треке «Насекомое», которое исполнитель выпускал в проекте «прыгай киска». Как рассказал сам Мартич, к январю 2025 года с него сняли ограничения, но процедура въезда в Россию заняла больше времени, чем ожидалось.
«Сказать, что я расстроен — ничего не сказать, я ждал этих концертов больше года. Мы готовились к ним, вложили много сил и ресурсов. Также мне очень неприятно, что я оказался в такой ситуации перед слушателями, извините, если кого-то подвел», — написал Мартич в своих соцсетях.
Музыкант заявил, что решит вопрос и сыграет концерты позже, все билеты останутся действительными. Новой даты выступлений пока нет.
Петар Мартич родился в Сербии. Позже переехал в Россию, где в 2014 году начал музыкальную карьеру, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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