Оскароносный режиссер Оливер Стоун заявил, что хочет снять фильм в России

Американский режиссер Оливер Стоун отметил, что хотел бы снять фильм в России, сообщает РИА Новости.

Эмир Кустурица подтвердил участие Юры Борисова в своем новом фильме

Уточняется, что режиссер посетил территорию кинозавода «Москино», чтобы узнать больше информации о новом столичном творческом кластере. Экскурсию ему провел руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин.

По словам Стоуна, Россия богата живописными пейзажами, которые тоже могут стать локацией для киносъемок.

Ранее сербский режиссер Эмир Кустурица заявил, что в скором времени приедет в Москву, чтобы снять фильм по творчеству писателя Федора Достоевского. Также стало известно, что в адаптации «Преступления и наказания» Кустурицы снимется российский актер Юра Борисов, передает «Радиоточка НСН»

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости//Виталий Белоусов
ТЕГИ:КиноРежиссер

Горячие новости

Все новости

партнеры