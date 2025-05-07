Оскароносный режиссер Оливер Стоун заявил, что хочет снять фильм в России

Уточняется, что режиссер посетил территорию кинозавода «Москино», чтобы узнать больше информации о новом столичном творческом кластере. Экскурсию ему провел руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин.

По словам Стоуна, Россия богата живописными пейзажами, которые тоже могут стать локацией для киносъемок.

Ранее сербский режиссер Эмир Кустурица заявил, что в скором времени приедет в Москву, чтобы снять фильм по творчеству писателя Федора Достоевского. Также стало известно, что в адаптации «Преступления и наказания» Кустурицы снимется российский актер Юра Борисов, передает «Радиоточка НСН»

