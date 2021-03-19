«Оскар-2021» пройдет полностью офлайн
19 марта 202112:01
Церемония вручения премии «Оскар» пройдет в офлайн формате. Организаторы направили письма приглашенным гостям, в которых указали, что знаменитости не смогут принять участие в церемонии по Zoom – требуется их личное присутствие. Отмечается, что шоу пройдет с соблюдением всех мер безопасности, предписанных в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.
Церемония вручения премии «Оскар-2021» состоится 25 апреля.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,4 млн+9 699 / сут.
Умерли
94 267+443 / сут.
Выздоровели
4,0 млн+12 337 / сут.
- «Монако» не отпустил Головина на матч сборной России против Словении
- Самолет из Антальи совершил вынужденную посадку в Ростове-на-Дону
- В Швеции 60-летний мужчина умер после прививки вакциной AstraZeneca
- Вакцину «Спутник V» зарегистрировали на Сейшельских островах
- Лукашенко назвал имена возможных кандидатов в президенты Белоруссии
19 марта 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru