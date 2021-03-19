«Оскар-2021» пройдет полностью офлайн

Церемония вручения премии «Оскар» пройдет в офлайн формате. Организаторы направили письма приглашенным гостям, в которых указали, что знаменитости не смогут принять участие в церемонии по Zoom – требуется их личное присутствие. Отмечается, что шоу пройдет с соблюдением всех мер безопасности, предписанных в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

Церемония вручения премии «Оскар-2021» состоится 25 апреля.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
ТЕГИ:ОскарАктеры
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