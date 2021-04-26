«Оскар 2021»: первые награды

В Лос-Анджелесе проходит церемония вручения награды киноакадемии «Оскар», сообщает РИА Новости.

Названы имена вручающих премию «Оскар»

Из-за эпидемии COVID-19 церемония проходит перед сравнительно небольшой аудиторией - всего 170 гостей. Они должны были сдать накануне церемонии три теста на коронавирус. При этом гостям на время трансляции разрешено снимать маски.

К этой минуте британская актриса и режиссер Эмиральд Феннел завоевала «Оскар» «За лучший оригинальный сценарий» к фильму «Девушка, подающая надежды».

Лента «Еще по одной» датского кинорежиссера Томаса Винтерберга завоевала награду в категории «Лучший иностранный художественный фильм».

Британский актер Дэниэл Калуя взял статуэтку за роль второго плана в картине «Иуда и черный мессия».

Режиссер фильма «Земля кочевников» Хлоя Чжао завоевала «Оскар» в категории «Лучший режиссер», передает ABC.

Ранее продюсеры церемонии вручения премии «Оскар» раскрыли первые имена знаменитостей, которые будут вручать награды.

Кроме прошлогодних победителей Пона Джун-хо, Хоакина Феникса, Лоры Дерн, Рене Зеллвегер и Брэда Питта, на сцену также выйдут Анджела Бассетт, Холли Берри, Дон Чидл, Брайан Крэнстон, Харрисон Форд, Реджина Кинг, Марли Мэтлин, Рита Морено, Риз Уизерспун и Зендая.

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ФОТО: flickr/prayitno
ТЕГИ:КинопремияОскар
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