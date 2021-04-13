Названы имена вручающих премию «Оскар»
Продюсеры церемонии вручения премии «Оскар» раскрыли первые имена знаменитостей, которые будут вручать награды.
Кроме прошлогодних победителей Пона Джун-хо, Хоакина Феникса, Лоры Дерн, Рене Зеллвегер и Брэда Питта, на сцену также выйдут Анджела Бассетт, Холли Берри, Дон Чидл, Брайан Крэнстон, Харрисон Форд, Реджина Кинг, Марли Мэтлин, Рита Морено, Риз Уизерспун и Зендая.
Объявляя состав вручающих, продюсеры церемонии Джесси Коллинз, Стейси Шер и Стивен Содерберг заявили, что «здесь так ярко, что могут потребоваться солнцезащитные очки».
93-я церемония вручения премии «Оскар» состоится 25 апреля в Dolby Theater в Голливуде и в Union Station в Лос-Анджелесе с прямой трансляцией на телеканале ABC.
В соответствии с нормами безопасности в связи с распространением коронавирусной инфекции на к участию в шоу будут допущены только номинанты и вручающие награду.
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