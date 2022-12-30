«Счастливее, чем 2022»: Кортнев назвал Новый год поворотом судьбы

Лидер группы «Несчастный случай» поздравил россиян с праздниками и отметил, что «все беды уйдут в прошлое». 

Лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев в разговоре с НСН назвал новогодние праздники «поворотом судьбы» и пожелал всем душевного Нового года.

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«Новый год – это всегда некая новая точка отсчета, давайте верить в то, что в Новом году печали закончатся, тяжелое время минует, станет душевнее, легче, чище. Наши беды рано или поздно отойдут куда-то в прошлое. Пусть это произойдет в этом году, пусть 2023 окажется гораздо счастливее, чем 2022, 2021, 2020. С Новым годом, друзья, с замечательным праздником поворота судьбы!», - сказал он.

Ранее певица, заслуженный артист РФ Ольга Кормухина пожелала читателям НСН и своим слушателям высоких достижений и зарплат в 2023 году.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
ТЕГИ:Алексей КортневПоздравлениеНовый Год
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