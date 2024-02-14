Оригиналы «Сборников о кавказских горцах» найдены в университете Гарварда

Оригиналы «Сборников о кавказских горцах» обнаружены в Гарвардском университете. Находку сделали специалисты из России, которые восстанавливают исторические сведения об Ингушетии, передает ТАСС.

Изыскания проводятся в библиотеке Гарвардского университета в американском Бостоне. Речь идёт об оригиналах всех 10 сборников, которые были опубликованы в Тифлисе в период 1868-1881 годов. Издания будут скопированы.

В 2024 году отмечается 100-летие ингушской государственности. По распоряжению президента РФ, создан организационный комитет для подготовки к празднованию этого события.

«Как у чеченцев и ингушей». Ветеран угрозыска призвал назначать «старших» среди мигрантов

Ингушская автономная область в составе РСФСР с центром во Владикавказе была образована 7 июля 1924 года из части упразднённой Горской АССР. Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», эта автономия просуществовала 10 лет.

15 января 1934 года Ингушская АО была объединена с Чеченской АО в Чечено-Ингушскую АО. С принятием новой сталинской конституции 5 декабря 1936 года Чечено-Ингушская АО была преобразована в Чечено-Ингушскую АССР. Последняя существовавшая с 1936 по 1944 и с 1957 по 1993 годы.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: rusneb.ru
ТЕГИ:КавказИсторияИнгушетия

Горячие новости

Все новости

партнеры