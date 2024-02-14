Оригиналы «Сборников о кавказских горцах» найдены в университете Гарварда

Оригиналы «Сборников о кавказских горцах» обнаружены в Гарвардском университете. Находку сделали специалисты из России, которые восстанавливают исторические сведения об Ингушетии, передает ТАСС.

Изыскания проводятся в библиотеке Гарвардского университета в американском Бостоне. Речь идёт об оригиналах всех 10 сборников, которые были опубликованы в Тифлисе в период 1868-1881 годов. Издания будут скопированы.

В 2024 году отмечается 100-летие ингушской государственности. По распоряжению президента РФ, создан организационный комитет для подготовки к празднованию этого события.