Оригинальный сценарий четвертого эпизода «Звездных войн» выставили на аукцион
Один из изначальных сценариев фильма «Звездные Войны. Эпизод IV. Новая надежда» уйдет с молотка, сообщается на официальном сайте аукционного дома Excalibur.
Торги пройдут 17 февраля. Эксперты полагают, что сценарий могут приобрести за 12 тысяч фунтов стерлингов (около 1,3 миллиона рублей).
Как следует из представленных фотографий, первый фильм во вселенной «Звездных войн» носил название «Приключения Люка Звездного Убийцы, взятые из Журнала Уиллов». В процессе работы над картиной создатели значительно изменили облик дроида R2-D2 и робота С-3PO, также были переписаны некоторые сцены.
По информации издания World of Reel, киностудия Disney отложила работу над фильмом о героине последних эпизодов «Звездных войн» Рей Скайуокере на неопределенный срок из-за разногласий сценариста Стивена Найта и LucasFilm, передает «Радиоточка НСН».
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