Актриса рассказала о необычной истории в новом фильме франшизы «Звездные войны»

По её словам, на этот раз авторы решили сосредоточится на необычном исследовании мира «Звездных войн». Любителям франшизы следует ждать непривычного развития истории, предупредила Дейзи Ридли.

«Классный способ развить историю немного в другом направлении», — уточнила Ридли.

Новый эпизод вселенной «Звездных войн» еще не имеет утвержденного названия, но уже известно, что речь пойдет о создании джедайского ордена.

В качестве режиссера приглашена Шармин Обаид-Чиной, получившая две премии Оскар за документальные картины, рассказывающие о неравенстве в отношении женщин.

Ранее стало известно, что Адам Драйвер не вернется в «Звездные войны», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

