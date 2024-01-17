Актриса рассказала о необычной истории в новом фильме франшизы «Звездные войны»

Все, кто следит за развитием сюжета в «Звездных войнах», будут удивлены, заявила актриса Дейзи Ридли, исполнившая в новом фильме франшизы роль джедайки Рей, сообщает Deadline.

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По её словам, на этот раз авторы решили сосредоточится на необычном исследовании мира «Звездных войн». Любителям франшизы следует ждать непривычного развития истории, предупредила Дейзи Ридли.

«Классный способ развить историю немного в другом направлении», — уточнила Ридли.

Новый эпизод вселенной «Звездных войн» еще не имеет утвержденного названия, но уже известно, что речь пойдет о создании джедайского ордена.

В качестве режиссера приглашена Шармин Обаид-Чиной, получившая две премии Оскар за документальные картины, рассказывающие о неравенстве в отношении женщин.

Ранее стало известно, что Адам Драйвер не вернется в «Звездные войны», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РежиссерАктрисаФильмЗвездные Войны

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