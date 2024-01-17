Актриса рассказала о необычной истории в новом фильме франшизы «Звездные войны»
Все, кто следит за развитием сюжета в «Звездных войнах», будут удивлены, заявила актриса Дейзи Ридли, исполнившая в новом фильме франшизы роль джедайки Рей, сообщает Deadline.
По её словам, на этот раз авторы решили сосредоточится на необычном исследовании мира «Звездных войн». Любителям франшизы следует ждать непривычного развития истории, предупредила Дейзи Ридли.
«Классный способ развить историю немного в другом направлении», — уточнила Ридли.
Новый эпизод вселенной «Звездных войн» еще не имеет утвержденного названия, но уже известно, что речь пойдет о создании джедайского ордена.
В качестве режиссера приглашена Шармин Обаид-Чиной, получившая две премии Оскар за документальные картины, рассказывающие о неравенстве в отношении женщин.
Ранее стало известно, что Адам Драйвер не вернется в «Звездные войны», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru