Оргкомитет кинофестиваля «Окно в Европу» назвал сроки проведения смотра

XXXIII кинофестиваль «Окно в Европу» пройдет в этом году в Выборге с 8 по 14 августа. Об этом сообщил оргкомитет смотра, передает ТАСС.

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На конкурс будут отобраны фильмы игрового и неигрового кино, а также короткометражной анимации.

«Окно в Европу» - старейший национальный киносмотр России. Он проводиться с 1993 года.

Ранее режиссеры из 29 стран приняли участие в кинофестивале «Дух огня» в Югре, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
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