Оргкомитет кинофестиваля «Окно в Европу» назвал сроки проведения смотра
20 марта 202516:37
XXXIII кинофестиваль «Окно в Европу» пройдет в этом году в Выборге с 8 по 14 августа. Об этом сообщил оргкомитет смотра, передает ТАСС.
На конкурс будут отобраны фильмы игрового и неигрового кино, а также короткометражной анимации.
«Окно в Европу» - старейший национальный киносмотр России. Он проводиться с 1993 года.
Ранее режиссеры из 29 стран приняли участие в кинофестивале «Дух огня» в Югре, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru