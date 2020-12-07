Организаторы «Песни года» прокомментировали слухи о нарушении санитарных мер

В компании АРС, которая является организатором концерта «Песня года — 2020» в «ВТБ Арене», прокомментировали появившиеся сообщения о нарушении предписаний Роспотребнадзора, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что было продано 25 процентов билетов. Персонал на трибунах и в партере следил за ношением медицинских масок, а на протяжении всего концерта в зале и фойе звучали объявления о необходимости использования средств индивидуальной защиты.

О нарушении ограничительных мер ранее сообщил Тelegram-канал Mash.

Тем временем, Филипп Киркоров и Полина Гагарина стали самыми популярными эстрадными исполнителями в России в 2020 году. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Среди певцов лидером стал Филипп Киркоров, которого выбрали 9% респондентов. В ТОП-3 также вошли Николай Басков (8%) и Сергей Лазарев (6%), кроме которых в десятку любимых исполнителей попали Дима Билан, Лев Лещенко, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Олег Газманов, Валерий Меладзе и Василий Вакуленко (Баста).

