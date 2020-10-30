Россияне назвали самых популярных эстрадных исполнителей 2020 года

Филипп Киркоров и Полина Гагарина стали самыми популярными эстрадными исполнителями в России в 2020 году. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).



Среди певцов лидером стал Филипп Киркоров, которого выбрали 9% респондентов. В ТОП-3 также вошли Николай Басков (8%) и Сергей Лазарев (6%), кроме которых в десятку любимых исполнителей попали Дима Билан, Лев Лещенко, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Олег Газманов, Валерий Меладзе и Василий Вакуленко (Баста).



У певиц на первом месте народного рейтинга оказалась Полина Гагарина, которой свои голоса отдали 12% опрошенных. Второе и третье места разделили Алла Пугачёва и Валерия, набравшие по 7%. Творчество Светланы Лободы, Ларисы Долиной и Софии Ротару предпочитают по 3% респондентов, а Ани Лорак, Елена Ваенга, Зиверт и Надежда Бабкина, также попавшие в ТОП-10, набрали по 2%.

В комментарии ВЦИОМ говорится, что при составлении рейтинга не учитывалось, слушает респондент эстрадную музыку или нет.

