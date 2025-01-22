Организаторы кинофестиваля «Послание к человеку» назвали сроки его проведения
Один из крупнейших российских международных кинофестивалей «Послание к человеку» в 2025 году пройдет в Санкт-Петербурге с 17 по 25 октября, заявили организаторы, сообщает «Российская газета».
Срок подачи заявок на участие в трех конкурсах – международном, национальном и экспериментальном открыт по 1 июля 2025 года.
Кроме основного конкурса в рамках фестиваля запланированы внеконкурсные программы, ретроспективы, мастер-классы и творческие встречи с известными российскими и иностранными деятелями кино.
Ранее программу юбилейного Берлинского кинофестиваля составили 19 картин, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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