Организаторы кинофестиваля «Послание к человеку» назвали сроки его проведения

Один из крупнейших российских международных кинофестивалей «Послание к человеку» в 2025 году пройдет в Санкт-Петербурге с 17 по 25 октября, заявили организаторы, сообщает «Российская газета».

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Срок подачи заявок на участие в трех конкурсах – международном, национальном и экспериментальном открыт по 1 июля 2025 года.

Кроме основного конкурса в рамках фестиваля запланированы внеконкурсные программы, ретроспективы, мастер-классы и творческие встречи с известными российскими и иностранными деятелями кино.

Ранее программу юбилейного Берлинского кинофестиваля составили 19 картин, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Гальперин
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