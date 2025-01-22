Организаторы кинофестиваля «Послание к человеку» назвали сроки его проведения

В Крыму из-за разлива мазута погибли пять дельфинов Российские туроператоры опровергли сообщения о массовых заболеваниях туристов в Таиланде Курских чиновников обяжут уведомлять о своих выездах за границу Кинокритик Шнейдеров не согласился с номинированием «Мегалополиса» и «Джокера» на «Золотую малину»