Россиянина Юру Борисова номинировали на премию Гильдии киноактеров за роль в «Аноре»
Российский актер Юрий Борисов номинирован на престижную премию Гильдии киноактеров США. Информация об этом размещена на официальном сайте актерской организации.
Борисова номинировали за роль в фильме Шона Бейкера «Анора». Он претендует на награду в номинации «Лучшая мужская роль второго плана». Его конкуренты — Киран Калкин, Эдвард Нортон, Джереми Стронг и Джонатан Бейли.
Сам фильм также номинирован в категории за лучший актерский состав. «Анора» уже получила «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля.
Ранее Юру Борисова номинировали на «Золотой глобус», вторую по престижности после «Оскара» премию, за ту же роль. Кроме того, Борисов стал первым артистом из России, сыгравшим центральные роли в фильмах-лауреатах каннского Гран-при, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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