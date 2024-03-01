Орбакайте выпустила новую песню в день выхода альбома Пугачевой

Новая песня Орбакайте доступна на всех стриминговых площадках. Релиз осуществил лейбл «Первое музыкальное».

В песне поется об ухажере, который пытается ухаживать за героиней и дарит «сладкие» подарки, но не получает взаимности.

На YouTube мнения пользователей разделились. Одни отметили приятный голос и хороший музыкальный вкус певицы, другие сочли песню бессодержательной.

Ранее в пятницу в Сети появился новый альбом Аллы Пугачевой под названием «P.S». Пластинка содержит 20 песен, включая прошлогодние хиты, передает «Радиоточка НСН».

