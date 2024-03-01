Орбакайте выпустила новую песню в день выхода альбома Пугачевой
Певица Кристина Орбакайте выпустила новую песню «Глаз-алмаз» в день релиза альбома Аллы Пугачевой.
Новая песня Орбакайте доступна на всех стриминговых площадках. Релиз осуществил лейбл «Первое музыкальное».
В песне поется об ухажере, который пытается ухаживать за героиней и дарит «сладкие» подарки, но не получает взаимности.
На YouTube мнения пользователей разделились. Одни отметили приятный голос и хороший музыкальный вкус певицы, другие сочли песню бессодержательной.
Ранее в пятницу в Сети появился новый альбом Аллы Пугачевой под названием «P.S». Пластинка содержит 20 песен, включая прошлогодние хиты, передает «Радиоточка НСН».
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