Опубликованы первые кадры фильма «Императрицы» с Юлией Пересильд
Кинокомпания «Централ Партнершип» опубликовала в YouTube первый трейлер художественно-документального блокбастера «Императрицы», который выйдет в прокат 26 октября.
Фильм был снят в рамках цикла исторических проектов «Русь» и является продолжением картины Андрея Кравчука «Пётр I. Последний царь и первый император».
В ленте «Императрицы» речь идёт о первых императрицах Российской империи: Екатерине I, Анне Иоанновне и Елизавете Петровне. Их сыграли Ксения Утехина, Анна Уколова и Юлия Пересильд, соответственном.
По сюжету Пётр I пообещал выдать свою дочку Елизавету замуж за французского короля Людовика XV, однако все планы рухнули вместе со смертью императора.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru