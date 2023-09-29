Опубликованы первые кадры фильма «Императрицы» с Юлией Пересильд

Кинокомпания «Централ Партнершип» опубликовала в YouTube первый трейлер художественно-документального блокбастера «Императрицы», который выйдет в прокат 26 октября.

Фильм был снят в рамках цикла исторических проектов «Русь» и является продолжением картины Андрея Кравчука «Пётр I. Последний царь и первый император».

В ленте «Императрицы» речь идёт о первых императрицах Российской империи: Екатерине I, Анне Иоанновне и Елизавете Петровне. Их сыграли Ксения Утехина, Анна Уколова и Юлия Пересильд, соответственном.

По сюжету Пётр I пообещал выдать свою дочку Елизавету замуж за французского короля Людовика XV, однако все планы рухнули вместе со смертью императора.

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ФОТО: кадр из фильма
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