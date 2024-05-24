Опубликован трейлер комедии «Кореша» с Никитой Кологривым

В Сети опубликован ролик новой российской комедии «Кореша» с Никитой Кологривым в главной роли.

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В центре сюжета – история двух друзей, которые попадают в различные трудные жизненные ситуации. Один из них угоняет старинный кадиллак у местного бизнесмена, его товарищ берется помочь корешу избежать наказания.

Режиссером сериала стал Денис Павлов, ранее снявший комедии «Экипаж 314» и «Макс и Гусь». В актерский состав вошли также Георгий Дронов, Настасья Самбурская, Глеб Калюжный, Марат Башаров и другие.

Предполагается, что комедия выйдет в российский прокат уже в июле 2024 года.

Ранее начались съемки четвертого сезона сериала про саратовскую деревню «Жуки», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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