В Сети появился трейлер фильма «Присцилла» Софии Копполы, который покажут в РФ

Кинокомпания «А24» опубликовала на своём YouTube-канале первый полноценный трейлер фильма «Присцилла», который сняла режиссёр София Коппола.

Опубликован трейлер «Бременских музыкантов» с Жизневским и Дюжевым

Лента рассказывает о Присцилле Пресли (в девичестве - Болье) - жене короля рок-н-ролла Элвиса Пресли. Роль музыканта исполнил Джейкоб Элорди, а его супругу сыграла Кейли Спейни, которая за свою работу была удостоена приза Венецианского кинофестиваля за лучшую женскую роль.

«Жена короля, икона для всего мира, предназначенная для большего», — так описали свою работу создатели киноленты, которые удостоились похвалы от самой Присциллы Пресли.

Компания Capella Film обещала, что фильм «Присцилла» официально покажут в России, однако дата релиза пока не объявлена.

Ранее кинокомпания «Централ Партнершип» опубликовала в YouTube первый трейлер художественно-документального блокбастера «Императрицы», который выйдет в прокат 26 октября, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: youtube.com / A24
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