В Сети появился трейлер фильма «Присцилла» Софии Копполы, который покажут в РФ
Кинокомпания «А24» опубликовала на своём YouTube-канале первый полноценный трейлер фильма «Присцилла», который сняла режиссёр София Коппола.
Лента рассказывает о Присцилле Пресли (в девичестве - Болье) - жене короля рок-н-ролла Элвиса Пресли. Роль музыканта исполнил Джейкоб Элорди, а его супругу сыграла Кейли Спейни, которая за свою работу была удостоена приза Венецианского кинофестиваля за лучшую женскую роль.
«Жена короля, икона для всего мира, предназначенная для большего», — так описали свою работу создатели киноленты, которые удостоились похвалы от самой Присциллы Пресли.
Компания Capella Film обещала, что фильм «Присцилла» официально покажут в России, однако дата релиза пока не объявлена.
Ранее кинокомпания «Централ Партнершип» опубликовала в YouTube первый трейлер художественно-документального блокбастера «Императрицы», который выйдет в прокат 26 октября, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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