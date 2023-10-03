В Сети появился трейлер фильма «Присцилла» Софии Копполы, который покажут в РФ

Лента рассказывает о Присцилле Пресли (в девичестве - Болье) - жене короля рок-н-ролла Элвиса Пресли. Роль музыканта исполнил Джейкоб Элорди, а его супругу сыграла Кейли Спейни, которая за свою работу была удостоена приза Венецианского кинофестиваля за лучшую женскую роль.

«Жена короля, икона для всего мира, предназначенная для большего», — так описали свою работу создатели киноленты, которые удостоились похвалы от самой Присциллы Пресли.

Компания Capella Film обещала, что фильм «Присцилла» официально покажут в России, однако дата релиза пока не объявлена.

Ранее кинокомпания «Централ Партнершип» опубликовала в YouTube первый трейлер художественно-документального блокбастера «Императрицы», который выйдет в прокат 26 октября, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

