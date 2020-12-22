Опубликован ролик из кадров будущего фильма о The Beatles
Кинематографист Питер Джексон, снявший «Властелина колец», смонтировал ролик, в котором присутствуют кадры из будущего документального фильма «The Beatles: Get Back» о ливерпульской четверке, передает Variety.
Выход картины пришлось перенести с сентября текущего года на фоне эпидемии коронавируса.
По словам режиссера, в его распоряжении было 56 часов ранее не публиковавшихся видеосъемок с участием музыкантов. Джексон отметил, что ролик не является трейлером, так как монтаж фильма закончен только наполовину.
Ожидается, что лента выйдет в прокат летом 2021 года.
В апреле текущего года текст песни The Beatles «Hey Jude», который от руки написал Пол МакКартни, был продан на американском аукционе Julien's Auctions.
Лот купили за 910 тысяч долларов. Продажа стартовала с начальных 140-180 тысяч долларов.
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