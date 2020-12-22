Опубликован ролик из кадров будущего фильма о The Beatles

Ожидается, что лента выйдет в прокат летом 2021 года.

В апреле текущего года текст песни The Beatles «Hey Jude», который от руки написал Пол МакКартни, был продан на американском аукционе Julien's Auctions.

Лот купили за 910 тысяч долларов. Продажа стартовала с начальных 140-180 тысяч долларов.

