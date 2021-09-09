Опубликован первый трейлер фильма «Матрица: Воскрешение»

Киностудия Warner Bros. опубликовала на своём официальном YouTube-канале первый трейлер фильма «Матрица: Воскрешение», премьера которого в России запланирована на 16 декабря.

В отличие от предыдущих частей, которые снял дуэт Вачовски, на этот раз Лана Вачовски работала в одиночку. Кроме неё в проекте остались Кифну Ривз (Нео/Томас Андерсон) и Кэрри-Энн Мосс (Тринити), а также Джада Пинкетт-Смит.

Изначально создатели планировали выпустить четвёртую «Матрицу» весной 2021 года, однако эту премьеру, как и многие другие, пришлось перенести из-за пандемии коронавируса.

Ранее Warner Bros. опубликовала тизер из знаменитой киберпанк-франшизы «Матрица: Воскрешение». В 15-секундном ролике демонстрируются ставшие культовыми красная и синяя таблетки, а также фраза «Выбор за тобой»

