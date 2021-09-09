Опубликован первый трейлер фильма «Матрица: Воскрешение»
Киностудия Warner Bros. опубликовала на своём официальном YouTube-канале первый трейлер фильма «Матрица: Воскрешение», премьера которого в России запланирована на 16 декабря.
В отличие от предыдущих частей, которые снял дуэт Вачовски, на этот раз Лана Вачовски работала в одиночку. Кроме неё в проекте остались Кифну Ривз (Нео/Томас Андерсон) и Кэрри-Энн Мосс (Тринити), а также Джада Пинкетт-Смит.
Изначально создатели планировали выпустить четвёртую «Матрицу» весной 2021 года, однако эту премьеру, как и многие другие, пришлось перенести из-за пандемии коронавируса.
Ранее Warner Bros. опубликовала тизер из знаменитой киберпанк-франшизы «Матрица: Воскрешение». В 15-секундном ролике демонстрируются ставшие культовыми красная и синяя таблетки, а также фраза «Выбор за тобой»
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,1 млн+18 380 / сут.
Умерли
190 тыс.+794 / сут.
Выздоровели
6,3 млн+19 639 / сут.
- Twitter снял блокировку со страницы Попова
- Напавший на филиал «Банка Грузии» мужчина освободил всех заложников
- Опубликован первый трейлер фильма «Матрица: Воскрешение»
- В Кремле надеются, что уже ничто не помешает вводу «Северного потока - 2»
- «Яндекс» назвал источник крупнейшей DDoS-атаки на компанию
- Путин обвинил США в афганском кризисе
- Вооруженный мужчина захватил филиал «Банка Грузии»
- Сбой зафиксирован в работе «Билайна»
- «Матери Беслана» отреагировали на идею пересмотра приговора террористу
- Санкт-Петербург вышел на плато по заболеваемости COVID-19
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru