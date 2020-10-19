Опубликован онлайн-путеводитель по отреставрированным достопримечательностям ВДНХ — Сергунина
Виртуальный гид, посвященный отреставрированным достопримечательностям ВДНХ, подготовила главная выставка страны. он представляет собой карту с обозначением 16 точек — павильонов, фонтанов и других восстановленных объектов выставки. Нажав на любую из них, пользователь найдет фотографии и подробную информацию.
На данный момент полностью отреставрированы 16 объектов, которые включены в путеводитель. По 10 объектам закончен ремонт фасадов и интерьеров, еще 23 находятся в работе, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.
Ранее Наталья Сергунина сообщила, что утвержден предмет охраны бывшего чайного магазина купца Сергея Перлова, находящегося на улице Мясницкой в Москве. Здание является уникальным для российской столицы - трехэтажный особняк конца XIX века выполнен в псевдокитайском стиле.
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