Наталья Сергунина: утвержден предмет охраны чайного магазина Перлова на Мясницкой

Утвержден предмет охраны бывшего чайного магазина купца Сергея Перлова, находящегося на улице Мясницкой в Москве. Здание является уникальным для российской столицы - трехэтажный особняк конца XIX века выполнен в псевдокитайском стиле.

По словам заммэра Натальи Сергуниной, специалисты описали все его архитектурные и декоративные элементы, в том числе в интерьерах. Теперь его реставрацию можно будет проводить только в соответствии с утвержденным предметом охраны.

Дом признан объектом культурного наследия федерального значения и находится под охраной государства.



Особняк был возведен в 1890–1893 годах архитектором Романом Клейном для купца Сергея Перлова, основателя чайной компании «Сергей Васильевич Перлов и Ко». На первом этаже он был приспособлен под чайный магазин, на втором и третьем были апартаменты семьи хозяина и съемные квартиры.

Псевдокитайский стиль дом приобрел через несколько лет - в 1896 году. Это был хорошо просчитанный рекламный ход, рассказал руководитель Департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.



По его словам, причиной превращения особняка в ”китайский" стал визит канцлера Китайской империи Ли Хунчжана в Россию на коронацию Николая II. Сергей Перлов решил поразить китайского сановника, чтобы заключить с ним выгодные сделки по поставке чая. Для переделки дома в китайскую пагоду купец пригласил архитектора Карла Гиппиуса.

Увидел ли китайский канцлер этот дом, неизвестно. Однако дом стал самым популярным «чайным» местом в Москве.





