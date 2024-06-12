Опубликован дублированный трейлер семейной комедии «Приключения Паддингтона 3»
Кинопрокатная компания «Вольга» опубликовала на своём YouTubt-канале первый дублированный трейлер семейной комедии «Приключения Паддингтона 3».
По сюжету медвежонок Паддингтон вместе с семейством Браун отправится в Перу, чтобы встретиться с тетушкой Люси. По прибытии в дом престарелых медведей выяснится, что она отправилась в джунгли Амазонки и не вернулась.
«Паддингтон и Брауны должны будут найти Люси, которая могла попасть в неприятности. Важную роль в их приключении еще сыграют капитан речного судна Хантер Кэбот и его дочь Джин», - говорится в заявлении компании.
В российских кинотеатрах «Приключения Паддингтона 3» начнут показывать 28 ноября.
Ранее трейлеры российских фильмов «Майор Гром: Игра» и «Сто лет тому вперед» попали в число победителей премии Golden Trailer Awards, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Опубликован дублированный трейлер семейной комедии «Приключения Паддингтона 3»
- Корабли Северного флота ВМФ РФ прибыли в порт Гаваны
- Путин запретил высаживать из транспорта детей и инвалидов первой группы
- Путин подписал закон о возможности продажи заложенного по ипотеке имущества
- В Пермском крае пострадали пассажиры опрокинувшегося автобуса
- Еврокомиссия допустила введение пошлин на электромобили из Китая
- Эксперт: число трудовых мигрантов в России в ближайшее время сохранится
- Пашинян заявил, что Армения выйдет из ОДКБ
- Кевин Спейси признался, что находится на грани банкротства
- Massive Attack отказались выступать в Грузии в знак протеста
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru