Опубликован дублированный трейлер семейной комедии «Приключения Паддингтона 3»

По сюжету медвежонок Паддингтон вместе с семейством Браун отправится в Перу, чтобы встретиться с тетушкой Люси. По прибытии в дом престарелых медведей выяснится, что она отправилась в джунгли Амазонки и не вернулась.

«Паддингтон и Брауны должны будут найти Люси, которая могла попасть в неприятности. Важную роль в их приключении еще сыграют капитан речного судна Хантер Кэбот и его дочь Джин», - говорится в заявлении компании.

В российских кинотеатрах «Приключения Паддингтона 3» начнут показывать 28 ноября.

Ранее трейлеры российских фильмов «Майор Гром: Игра» и «Сто лет тому вперед» попали в число победителей премии Golden Trailer Awards, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

