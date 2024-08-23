Назван топ-5 регионов, жители которых читают книги о финансовой грамотности

Специалисты компании оценили интерес россиян к книгам о финансовой грамотности за последние 12 месяцев и выявили регионы, в которых интересуются подобной литературой.

Так, чаще всего сайты и приложения с книгами о финансовой грамотности просматривают в Пермском крае и Челябинской области. Также в топ-3 вошли жители Москвы и Подмосковья в возрасте от 18 до 24 лет. Четвертую строчку рейтинга заняли пользователи из Новосибирской области в возрасте от 35 до 44 лет. Замыкают пятерку лидеров жители Свердловской области от 45 до 54 лет.

Ранее сообщалось, что роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» стал самым популярным произведением, продолжения которого хотели бы россияне. Также российские читатели заинтересованы в сиквеле романа Джейн Остин «Гордость и предубеждение» и произведения Рэя Брэдбери «451 градус по Фаренгейту», напоминает «Радиоточка НСН».

