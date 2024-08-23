Назван топ-5 регионов, жители которых читают книги о финансовой грамотности
Наибольший интерес к литературе о финансовой грамотности проявляют мужчины из Пермского края в возрасте от 25 до 34 лет и женщины из Челябинской области от 45 до 54 лет, рассказали в пресс-службе сервиса электронных и аудиокниг «Литрес».
Специалисты компании оценили интерес россиян к книгам о финансовой грамотности за последние 12 месяцев и выявили регионы, в которых интересуются подобной литературой.
Так, чаще всего сайты и приложения с книгами о финансовой грамотности просматривают в Пермском крае и Челябинской области. Также в топ-3 вошли жители Москвы и Подмосковья в возрасте от 18 до 24 лет. Четвертую строчку рейтинга заняли пользователи из Новосибирской области в возрасте от 35 до 44 лет. Замыкают пятерку лидеров жители Свердловской области от 45 до 54 лет.
Ранее сообщалось, что роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» стал самым популярным произведением, продолжения которого хотели бы россияне. Также российские читатели заинтересованы в сиквеле романа Джейн Остин «Гордость и предубеждение» и произведения Рэя Брэдбери «451 градус по Фаренгейту», напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Россияне за полгода потратили на средства контрацепции рекордные 19,3 млрд рублей
- На Кубани продолжаются поиски одного человека с затонувшего парома
- Германия начала строительство военной базы в Литве
- Энергоблок на Курской АЭС отключат для проведения планового ремонта
- Площадь лесного пожара у поселка Домбай выросла до 15 гектаров
- Гендиректор «Тюменской строительной компании» погиб в ДТП
- Центр Воронежа остался без света из-за аварии на сетях
- Под Псковом семь человек пострадали в ДТП с туристическим автобусом
- В Госдуме предложили маркировать страницы должников по алиментам на сайтах знакомств
- На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,5
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru