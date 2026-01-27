Опрос показал, что интерес россиян к прозе Салтыкова-Щедрина вырос почти на 80%
В преддверии 200‑летия Михаила Салтыкова‑Щедрина книжный сервис «Литрес» зафиксировал заметный всплеск интереса к его творчеству.
По данным сервиса, в январе 2026 года спрос на сатирическую прозу писателя вырос на 76% по сравнению с январем 2025‑го. Лидером читательского внимания стал роман «Господа Головлёвы». Вторую позицию заняла сатирическая сказка «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил», третью — роман «История одного города». В пятерку самых востребованных произведений также вошли сказки «Дикий помещик» и «Премудрый пискарь».
Аналитики «Литреса» отмечают устойчивый рост популярности классика на протяжении последнего года. Если сравнить периоды с 27 января 2025 года по 26 января 2026‑го и аналогичный отрезок годом ранее, интерес к книгам Салтыкова‑Щедрина увеличился на 48%.
Тенденция затрагивает и жанр в целом: за последний год выручка в категории «Юмор и сатира» поднялась на 15%. В общем рейтинге сатирической литературы «Господа Головлёвы» поднялись на пятую строчку — год назад роман находился на восьмом месте.
Ранее стало известно, что в декабре 2025 года россияне на 51% чаще обращались к книгам, посвященным опере и балету, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Юрист оценил риск взыскания с Долиной почти 8 миллионов рублей
- Фитнес-тренер назвала ошибки, мешающие похудеть и удержать вес
- Фольклор и комиксы: Издатели рассказали о неожиданных литературных открытиях
- Украина подпишет с США 20-пунктный мирный план
- Силы ПВО за семь часов сбила 18 беспилотников ВСУ
- Бородин предложил усложнить иноагентам возвращение в Россию
- Трамп заявил об «очень хороших событиях» на переговорах по Украине
- Аниматоры и курьеры: Кем подрабатывали подростки в 2025 году
- Фицо назвал возможный срок завершения конфликта на Украине
- Узкое горлышко: Какие рабочие профессии стали высокооплачиваемыми
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru