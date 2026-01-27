Опрос показал, что интерес россиян к прозе Салтыкова-Щедрина вырос почти на 80%

По данным сервиса, в январе 2026 года спрос на сатирическую прозу писателя вырос на 76% по сравнению с январем 2025‑го. Лидером читательского внимания стал роман «Господа Головлёвы». Вторую позицию заняла сатирическая сказка «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил», третью — роман «История одного города». В пятерку самых востребованных произведений также вошли сказки «Дикий помещик» и «Премудрый пискарь».



Аналитики «Литреса» отмечают устойчивый рост популярности классика на протяжении последнего года. Если сравнить периоды с 27 января 2025 года по 26 января 2026‑го и аналогичный отрезок годом ранее, интерес к книгам Салтыкова‑Щедрина увеличился на 48%.



Тенденция затрагивает и жанр в целом: за последний год выручка в категории «Юмор и сатира» поднялась на 15%. В общем рейтинге сатирической литературы «Господа Головлёвы» поднялись на пятую строчку — год назад роман находился на восьмом месте.

Ранее стало известно, что в декабре 2025 года россияне на 51% чаще обращались к книгам, посвященным опере и балету, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

