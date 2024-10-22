Опрос: Большинство москвичей посещают музеи только раз в год
Большинство жителей Москвы (81%) ходят в музеи только раз в год. Об этом со ссылкой на исследование ADG group сообщает «Газета.Ru».
Отмечается, что два раза в год музеи посещают 28% москвичей, ещё 19% делают это раз в квартал. Только 13% респондентов заявили, что ходят в музеи каждый месяц, а 5% опрошенных в них не бывают вовсе.
Что касается стоимости, то комфортной ценой билета в музей 44% москвичей считают 300-500 рублей, а каждый почти каждый третий (31%) – от 100 до 300 рублей. Лишь один человек из готов заплатить более 1000 рублей, а 10% опрошенных уверены, что посещение объектов культурного наследия следует сделать бесплатным.
Ранее в Курской области в результате военных действий был уничтожен Глушковский краеведческий музей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru