Отмечается, что два раза в год музеи посещают 28% москвичей, ещё 19% делают это раз в квартал. Только 13% респондентов заявили, что ходят в музеи каждый месяц, а 5% опрошенных в них не бывают вовсе.

Что касается стоимости, то комфортной ценой билета в музей 44% москвичей считают 300-500 рублей, а каждый почти каждый третий (31%) – от 100 до 300 рублей. Лишь один человек из готов заплатить более 1000 рублей, а 10% опрошенных уверены, что посещение объектов культурного наследия следует сделать бесплатным.

Ранее в Курской области в результате военных действий был уничтожен Глушковский краеведческий музей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

