Музей русского импрессионизма представит выставку «Новое общество художников»

Музей русского импрессионизма представит выставку «Новое общество художников» об одноименном творческом объединении Серебряного века с 24 октября по 26 января, сообщила пресс-служба музея.

Посетители смогут увидеть графику и живопись творческой пары и основателей общества Дмитрия Кардовского и Ольги Делла-Вос-Кардовской, а также Алексея Щусева, Бориса Кустодиева, Михаила Врубеля и других. Утрированную утонченность эпохи подчеркнут созвучные полотнам произведения Николая Гумилева, Анны Ахматовой, Михаила Кузмина и Александра Блока.

Масштабная выставка работ Карла Брюллова открылась в Русском музее

Часть экспозиции будет посвящена Константину Богаевскому, который являлся одним из фаворитов публики 1900-х годов. Его насыщенные деталями полотна с видами древней Киммерии предстанут в сопровождении стихов «великого Пана Коктебеля» Максимилиана Волошина.

На -1 и 3 этажах музея будет представлено свыше 180 произведений графики и живописи из 55 частных и государственных коллекций от Санкт-Петербурга до Владивостока. Среди них будут как ведущие российские собрания, такие как Государственный Русский музей и Государственная Третьяковская галерея, так и зарубежные, например, Кыргызский национальный музей изобразительных искусств им. Гапара Айтиева.

Также в экспозиции будут представлены тактильные станции: слабовидящие и незрячие посетители смогут познакомиться с работами Елены Киселевой, Константина Богаевского, Бориса Кустодиева и Николая Фокина. Выставку сопроводит обширная просветительская программа, которая включит события для взрослых, подростков и детей, а также инклюзивные мероприятия.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: пресс-служба организаторов выставки
ТЕГИ:ВыставкаМузей

Горячие новости

Все новости

партнеры