Музей русского импрессионизма представит выставку «Новое общество художников»

Часть экспозиции будет посвящена Константину Богаевскому, который являлся одним из фаворитов публики 1900-х годов. Его насыщенные деталями полотна с видами древней Киммерии предстанут в сопровождении стихов «великого Пана Коктебеля» Максимилиана Волошина.

На -1 и 3 этажах музея будет представлено свыше 180 произведений графики и живописи из 55 частных и государственных коллекций от Санкт-Петербурга до Владивостока. Среди них будут как ведущие российские собрания, такие как Государственный Русский музей и Государственная Третьяковская галерея, так и зарубежные, например, Кыргызский национальный музей изобразительных искусств им. Гапара Айтиева.

Также в экспозиции будут представлены тактильные станции: слабовидящие и незрячие посетители смогут познакомиться с работами Елены Киселевой, Константина Богаевского, Бориса Кустодиева и Николая Фокина. Выставку сопроводит обширная просветительская программа, которая включит события для взрослых, подростков и детей, а также инклюзивные мероприятия.

