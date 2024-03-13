«Оппенгеймер» принес режиссеру Кристоферу Нолану $ 100 миллионов

По данным издания в эту сумму вошли гонорар, компенсация расходов, процент от кассовых сборов и бонус за победу на «Оскаре».

Картина об «отце атомной бомбы» вышла в прокат 19 июля 2023 года и сумела заработать порядка 958 млн долларов. Эксперты ожидают, что сборы ленты превысят отметку в миллиард долларов при ее выпуске в повторный прокат.

Ранее «Оппенгеймер» завоевал премию «Оскар» в категории «Лучший фильм года», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

