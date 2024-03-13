«Оппенгеймер» принес режиссеру Кристоферу Нолану $ 100 миллионов
Последний фильм режиссера Кристофера Нолана «Оппенгеймер» принес ему доход в размере около $ 100 миллионов, сообщает Variety.
По данным издания в эту сумму вошли гонорар, компенсация расходов, процент от кассовых сборов и бонус за победу на «Оскаре».
Картина об «отце атомной бомбы» вышла в прокат 19 июля 2023 года и сумела заработать порядка 958 млн долларов. Эксперты ожидают, что сборы ленты превысят отметку в миллиард долларов при ее выпуске в повторный прокат.
Ранее «Оппенгеймер» завоевал премию «Оскар» в категории «Лучший фильм года», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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