Онлайн-кинотеатр Okko переименовл сериал «Цыгане. Улица Шекспира»

Онлайн-кинотеатр Okko переименовал драматический сериал «Цыгане. Улица Шекспира», убрав упоминание цыган. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

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В пресс-службе Okko отметили, что решение о переименовании проекта в «Улица Шекспира» было принято после анализа поисковых запросов пользователей.

«Чтобы не вводить зрителя в заблуждение и увести от некорректной трактовки сути действия сериала», - указали в кинотеатре.

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ФОТО: Фото предоставлено сервисом Okko / Ксения Угольникова / Гена Авраменко
ТЕГИ:ТелевидениеПереименованиеСериалОнлайнКинотеатр

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