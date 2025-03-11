Онлайн-кинотеатр Okko переименовл сериал «Цыгане. Улица Шекспира»

В пресс-службе Okko отметили, что решение о переименовании проекта в «Улица Шекспира» было принято после анализа поисковых запросов пользователей.

«Чтобы не вводить зрителя в заблуждение и увести от некорректной трактовки сути действия сериала», - указали в кинотеатре.

Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил «импортозаместить» Хэллоуин и переименовать его в Ночь таинственных историй, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

