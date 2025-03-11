Онлайн-кинотеатр Okko переименовл сериал «Цыгане. Улица Шекспира»
Онлайн-кинотеатр Okko переименовал драматический сериал «Цыгане. Улица Шекспира», убрав упоминание цыган. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
В пресс-службе Okko отметили, что решение о переименовании проекта в «Улица Шекспира» было принято после анализа поисковых запросов пользователей.
«Чтобы не вводить зрителя в заблуждение и увести от некорректной трактовки сути действия сериала», - указали в кинотеатре.
Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил «импортозаместить» Хэллоуин и переименовать его в Ночь таинственных историй, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин знал подробности операции в Судже до ее старта
- СМИ: Трамп всерьез настроен сделать Канаду 51-м штатом США
- Поставки нефти в Словакию по «Дружбе» приостановлены из-за техпричин
- Онлайн-кинотеатр Okko переименовл сериал «Цыгане. Улица Шекспира»
- Телеканал RT показал кадры из трубопровода, по которому ВС РФ вышли в тыл ВСУ
- Число жертв удара ВСУ по ТЦ в Курской области выросло до пяти человек
- Депутат Драпеко назвала Андреасяна человеком «небольшого ума»
- «Манчестер Юнайтед» спустя 115 лет покинет свой стадион «Олд Траффорд»
- Трамп потребовал от Канады стать 51-м штатом США
- Трамп до 50% повысил пошлины на канадские сталь и алюминий
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru