Основательница Wildberries заявила, что маркетплейс не превратится в «Ягодки»
24 января 202514:02
Wildberries не будет переименован в «Ягодки». Как сообщает РИА Новости, об этом заявила основательница маркетплейса Татьяна Ким.
На встрече с предпринимателями-участниками проекта «Платформа роста», которая прошла в Новгородской технической школе, она подтвердила, что бренд «Ягодки» действительно зарегистрирован.
«Мы точно будем его использовать в определённых целях», - заключила предпринимательница.
Ранее Ким заявила, что в России планируется создать проект поддержки талантливой молодёжи, развивающей науку и технологии, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru