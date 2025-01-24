Основательница Wildberries заявила, что маркетплейс не превратится в «Ягодки»

На встрече с предпринимателями-участниками проекта «Платформа роста», которая прошла в Новгородской технической школе, она подтвердила, что бренд «Ягодки» действительно зарегистрирован.

«Мы точно будем его использовать в определённых целях», - заключила предпринимательница.

Ранее Ким заявила, что в России планируется создать проект поддержки талантливой молодёжи, развивающей науку и технологии, сообщает RT.

